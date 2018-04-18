Пульс города: москвичи смогут проверить свое здоровье бесплатно

Вместе с врачами общей практики и врачами-дерматологами на 4 площадках будут присутствовать известные столичные медики.

В специально установленных диагностических пунктах 21 апреля с 12:00 до 20:00 врачи будут проводить первичный осмотр, давать рекомендации и направлять на дальнейшие обследования, если они будут необходимы. Акцию проводит телеканал «Москва 24»

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ

· Парк «Зарядье» (павильон «Купол»);

· Тверская площадь (уличный павильон);

· Парк искусств Музеон (павильон «Школа»);

· Сад им. Баумана (здание администрации);

· ВДНХ (павильон №59 «Зерно»);

· Парк «Сокольники» (павильон на Фестивальной площади).

Вместе с врачами общей практики и врачами-дерматологами на 4 площадках будут присутствовать известные столичные медики.

В парке «Сокольники» даст консультацию Ольга Шарапова — главный врач ГКБ им. В. В. Виноградова, врач — акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ

На вопросы пациентов на ВДНХ ответит Андрей Тяжельников — главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач консультативно-диагностической поликлиники № 121, кандидат медицинских наук.

В саду им. Баумана можно будет пообщаться с Андреем Шкодой, который является главным врачом ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова, доктором медицинских наук, профессором.

В саду «Эрмитаж» будет находиться главный врач ГКБ № 52, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко

Традиционно, в рамках акции, в студии телеканала «Москва -24» соберется профессиональный медицинский совет. В режиме реального времени он будет рассматривать каждый случай, который вызовет опасение медиков и поможет врачам диагностических пунктов в спорных ситуациях.

«Пульс города» стартовал в сентябре 2017, мобильные пункты были развернуты в парках столицы. Второй этап уникального проекта, в октябре, телеканал «Москва 24» провел в вестибюлях семи станций Московского центрального кольца (МЦК). В декабре акция прошла на городских катках, а в феврале этого года — в парках столицы.

За время существования «Пульса Города» медики проконсультировали почти 3 тысячи человек. Все они прошли первичное медицинское обследование и проверили свое здоровье.

Обследования подтвердили, что основные недуги современных жителей мегаполиса — это сердечно-сосудистые заболевания, кожные заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательной системы, головные и неврологические боли. Причем, как правило, москвичи обращаются к врачам только в самых острых, крайних случаях.