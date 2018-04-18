Новый детский сад в Академическом районе возведут по оптимальному проекту

Четыре московских проекта детских садов внесены в Реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, один из которых будет реализован в Академическом районе. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.

«Проекты оптимальны для возведения в условиях затесненной городской застройки и уже имеют строительные адреса в столице. Объекты полностью соответствуют критериям экономической эффективности и рекомендованы к тиражированию по всей стране», — сказал С. Лёвкин.

При этом, как ранее отмечал Мэр Москвы Сергей Собянин , успешно зарекомендовавшие себя технические и технологические решения позволяют эффективно расходовать бюджетные средства при многократном использовании проектов из реестра.

Один из таких проектов будет задействован при строительстве нового детского сада на улице Большая Черемушкинская, вл. 36-38. Здание его рассчитано на шесть групп или 150 мест. Площадь здания составит 2,5 тыс. кв. м. Здание имеет интересное архитектурное решение и будет оформлено в полном соответствии с его назначением.