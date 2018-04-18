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Собянин рассказал о динамике роста зарплат москвичей
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Собянин: Положительная динамика роста зарплат москвичей сохраняется 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Невозможно не заметить, насколько кардинально изменилась Москва за последние семь лет. И не только чисто внешне, хотя и это немаловажно, что на улицах города наконец появилось место не только для машин, но и для пешеходов. Столица заметно "поумнела" — по развитию цифровых технологий и их использованию в жизни горожан она входит сейчас в десятку самых умных мегаполисов. А по темпам строительства метро перегнала даже мирового лидера, каким не первый год считается Пекин. Над чем столичные власти работают сейчас? Как развивается экономика города и как это сказывается на доходах москвичей? Об этом шел разговор на "Деловом завтраке" в "Российской газете" с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Сергей Семенович! Президент поставил цель: сократить число бедных в России вдвое за шесть лет. Москва, конечно, город богатый, но и здесь есть бедные люди. Кто они? Как город помогает им?
Сергей Собянин: Бедные, то есть люди, нуждающиеся в поддержке государства, есть везде — и в богатых, и в бедных городах. Пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи… Правда, иногда в эту категорию по формальному признаку попадают и те, кто на самом деле не беден. Например, в сводках и в печати то и дело читаешь: у безработного угнали со стоянки автомобиль "Мерседес"… Но речь не о них, а о тех, кто не может обеспечить себе достаток по объективным причинам. Именно по этим людям в первую очередь ударил кризис 2014-2015 годов — их доходы резко снизились.
Поэтому правительство Москвы приняло решение об увеличении в разы пособий многодетным семьям, одиноким матерям, ветеранам.
Но помимо прямых выплат по малообеспеченности, которые получают 226 тысяч детей и 125 тысяч семей, в столице действуют широкие меры социальной поддержки фактически тех же категорий горожан. 4,5 миллиона москвичей получают субсидии на оплату услуг ЖКХ, имеют льготы на бесплатный проезд в городском транспорте, по лекарственному обеспечению и целый ряд других. Такой разветвлённой системы льгот, как в Москве, нет больше нигде в стране. Да и среди других стран немного найдется таких, которые могу сравниться с ней.
В прошлом году, в частности, существенно повысили и городские надбавки к пенсиям, что позволило поднять их до уровня городского стандарта московского пенсионера. Меньше 17,5 тысячи рублей пенсий в Москве сейчас нет. Но москвичи хотели бы знать, будут ли эти городские надбавки индексироваться и дальше?
Сергей Собянин: Мы действительно с 1 января 2018 года одномоментно увеличили доплату к пенсиям на 3 тысячи рублей. Такое резкое повышение объясняется тем, что федеральный бюджет не смог компенсировать падение доходов пенсионеров из-за инфляции. И тем не менее это не разовая мера. Индексация городских доплат происходила и в предыдущие годы. В частности, с 2010 года они выросли на 70%. Конечно, в обязательном порядке будем индексировать их и впредь, чтобы поддерживать на определенном уровне достаток московских пенсионеров.
За счет чего? Это же потребовало, наверное, немалых средств? Городу пришлось от чего-то отказаться?
Сергей Собянин: Повышение городских доплат обошлось Москве в 22 миллиарда рублей. Но я больше скажу: за последние семь лет мы не только выплаты увеличили, но и расходы на социальную политику в целом вдвое. А город, между прочим, был в очень непростой ситуации. Нам, в частности, значительно меньше стали платить налоги такие крупные компании, как "Газпром", "Роснефть" и другие, которые перешли на другую систему налогообложения и стали платить их по месту добычи ресурсов. Да и цены на нефть в эти годы упали, уменьшив прибыли компаний. Теперь в бюджете столицы доля поступлений от них составляет всего 5%. Но город всячески поддерживал промышленность, развитие торговли, вкладывался в инфраструктуру. В результате в Москве зарегистрировались тысячи новых предприятий с новыми рабочими местами, что позволило нам компенсировать выпадение налогов и даже выйти по доходам в рост. Вот благодаря этому город сумел обеспечить значительное увеличение расходов на социальную политику, а также не снизить и масштабов строительства метро, дорог и других важных объектов.
Перед Россией сейчас стоит еще одна ключевая задача: реальный рост доходов всех работающих людей. В Москве зарплаты всегда были выше, чем в среднем по стране, но и жизнь в столице дороже. К тому же в связи с кризисом доходы жителей столицы перестали расти. Эта тенденция преодолена? Что можно сказать по итогам 2017 года?
Сергей Собянин: В 2017 году зарплата уже пошла в рост — на 2,85% она оказалась выше инфляции. Конечно, хотелось бы большего роста. В 2018 году по-прежнему идет прибавка подоходного налога, который, как известно, исчисляется из зарплаты. Значит, положительная динамика роста зарплат москвичей сохраняется.
Думаю, что в этом году и у пенсионеров пусть небольшой, но рост реальных доходов будет.
И какая же сейчас средняя зарплата в Москве?
Сергей Собянин: По статистике в районе 70 тысяч рублей, но реальные трудовые доходы несколько меньше — 64 тысячи. Тут с подсчетом свои сложности. Статистика считает зарплату москвичей только на основе наиболее значимых предприятий, а огромный пласт людей, которые работают в малом и среднем бизнесе, почему-то отбрасывает. Потом начинают досчитывать их с какими-то коэффициентами, что ясности картины не добавляет. Поэтому средние трудовые доходы являются более объективным показателем.
Но для правительства Москвы важно не просто исследовать среднюю статистическую зарплату, нам нужно влиять на нее. В первую очередь, это касается бюджетной сферы. Например, среднюю зарплату московских врачей к концу прошлого года увеличили до 134 тысяч рублей, подняв ее вдвое по сравнению с трудовыми доходами в столице. И наша задача сейчас — не опустить ее, а индексировать и дальше, чтобы она как минимум догоняла, а лучше — перегоняла инфляцию. У педагогических работников заработная плата вплотную приблизилась к 75 тысячам рублей. Больше стали получать и другие бюджетники, а их в столице достаточно большой отряд.
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