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МЧС продлило экстренное предупреждение в Москве из-за сильного ветра
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МЧС продлило экстренное предупреждение в Москве из-за сильного ветра 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие сутки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
"По информации метеорологов, в ближайший час с сохранением в ночь на пятницу в Москве и Московском регионе ожидается усиление северного ветра с порывами до 17 метров в секунду", — сообщили в ведомстве.
МЧС в связи с этим обращается к жителям и гостям столицы с просьбой быть внимательными и осторожными.
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