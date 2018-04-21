Пассажиров московского метро предупреждают о сильном ветре на улице

В субботу на станциях Московского метрополитена пассажиров предупреждают о сильном ветре на улицах столицы, передает корреспондент РИАМО

«Уважаемые пассажиры, в связи с усилением ветра будьте внимательны и осторожны!» — передают по громкой связи на станциях метро.

Синоптики предупреждают, что во второй половине дня погода в столице резко ухудшится. Ожидается, что порывы западного и северо-западного ветра будут достигать 20-25 метров в секунду. К вечеру температура опустится до плюс 1-3 градусов. Ночью с субботы на воскресенье пройдет дождь и мокрый снег.