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МЧС предупредило о сильном дожде и усилении ветра в Московском регионе в ближайшие сутки
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МЧС предупредило о сильном дожде и усилении ветра в Московском регионе в ближайшие сутки 

ТАСС 28 минут назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Сильные дожди и ветер до 17 метров в секунду ожидаются в ближайшие сутки в Московском регионе. Экстренное предупреждение об этом распространило МЧС.
"По информации метеорологов, в ближайший час с сохранением ночью в четверг местами по городу Москве и Подмосковью ожидаются сильный дождь, усиление северо-западного, северного ветра с порывами до 17 метров в секунду", — говорится в предупреждении.
ГУ МЧС России по Москве просит жителей и гостей столицы быть внимательными и осторожными.
ТАСС: последние новости
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