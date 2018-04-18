МЧС предупредило о сильном дожде и усилении ветра в Московском регионе в ближайшие сутки 

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Сильные дожди и ветер до 17 метров в секунду ожидаются в ближайшие сутки в Московском регионе. Экстренное предупреждение об этом распространило МЧС.
"По информации метеорологов, в ближайший час с сохранением ночью в четверг местами по городу Москве и Подмосковью ожидаются сильный дождь, усиление северо-западного, северного ветра с порывами до 17 метров в секунду", — говорится в предупреждении.
ГУ МЧС России по Москве просит жителей и гостей столицы быть внимательными и осторожными.