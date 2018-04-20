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Съезд с КАД в сторону Рыбацкого закроют на одну ночь
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Съезд с КАД в сторону Рыбацкого закроют на одну ночь 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Съезд с внутреннего кольца КАД в сторону метро «Рыбацкое» закроют для движения на ночь, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Участок кольцевой на пересечении с проспектом Обуховской Обороны будет недоступен для водителей с 23.00 22 апреля до 05.00 23 апреля.
Меры будут предприняты в связи заменой барьеров, поврежденных в результате аварии.
Объезжать закрытый участок водителям рекомендуют по маршруту «внутреннее кольцо КАД — проспект Обуховской Обороны — улица Бабушкина — улица Рабфаковская — станция метро „Рыбацкое“.
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 Ещё 4 источника 
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