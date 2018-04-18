Исправность систем климат-контроля проверят в городских автобусах

Исправность системы климат-контроля проверят в автобусах коммерческих перевозчиков, работающих по государственному контракту. Об этом 18 апреля сообщили на сайте мэра и Правительства Москвы.

В теплое время года температура воздуха в салоне не должна будет превышать отметку плюс 25 градусов по Цельсию. Перевозить пассажиров смогут только машины с исправной системой кондиционирования, прошедшие проверку.

Стоит отметить, что в ближайшее время в столице появится 24 новых автобусных маршрута, которые будут обслуживать частные перевозчики. Из них 13 будут работать в Троицком и Новомосковском административных округах.