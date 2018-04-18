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Режим работы вестибюлей трех станций метро изменен до 1 мая из-за ремонтных работ
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Режим работы вестибюлей трех станций метро изменен до 1 мая из-за ремонтных работ 

Вечерняя Москва 38 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Для ремонтных работ были специально отведены поздние вечерние часы по будним дням, а также выходные.
До 1 мая изменен режим работы вестибюлей станций метро «Новогиреево», «Марьино» и «Люблино». Изменения введены в связи с проведением ремонтных работ.
— До конца рабочей недели восточный вестибюль станции «Новогиреево» будет ежедневно закрываться на вход в 23:00, а южные вестибюли «Марьино» и «Люблино» — в 22:00. В пятницу, 20 апреля, они закроются в то же время, но на все выходные, и возобновят работу в понедельник, 23 апреля. Временные ограничения необходимы для проведения ремонта в пассажирской зоне, — сообщили в пресс-службе Государственного унитарного предприятия (ГУП) «Московский метрополитен».
Для ремонтных работ были специально отведены поздние вечерние часы по будним дням, а также выходные. По сообщению специалистов, именно в это время пассажиропоток на станциях является минимальным.
При этом каждая из трех станций останется доступной для пассажиров в период временных ограничений.
— Для входа и выхода будут использоваться вестибюли, противоположные закрытым. Для улучшения качества обслуживания пассажиров на станциях «Новогиреево», «Марьино» и «Люблино» будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Просим пассажиров быть внимательными при планировании поездок, — добавили в пресс-службе метро.
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