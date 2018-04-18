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МЧС предупредило, что в Москве всю ночь будет идти сильный дождь
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МЧС предупредило, что в Москве всю ночь будет идти сильный дождь 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Столичные спасатели предупреждают о сильном дожде и ветре с порывами до 17 метров в секунду в Москве в ближайший час и с сохранением на ночь, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС России.
"По информации ФГБУ «Центральное УГМС», в ближайший час с сохранением ночью 19 апреля местами по городу Москве ожидается сильный дождь, усиление северо-западного, северного ветра с порывами 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям столицы быть осторожными и внимательными.
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