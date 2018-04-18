На трех станциях метро временно изменят режим работы вестибюлей

На трех станциях метро временно изменят режим работы вестибюлей: до конца рабочей недели восточный вестибюль станции метро «Новогиреево» будет ежедневно закрываться на вход в 23:00, а южные вестибюли «Марьино» и «Люблино» — в 22:00. Ограничения необходимы для проведения ремонта в пассажирской зоне, сообщает официальный портал столичного Стройкомплекса.

В пятницу они закроются в то же время, но на все выходные, и возобновят работу в понедельник, 23 апреля. Похожий режим работы восточного вестибюля «Новогиреево» и южных вестибюлей станций «Марьино», «Люблино» будет действовать на следующей неделе. 28 апреля в 23:00 и 22:00 эти вестибюли закроют до 1 мая, сообщили в ГУП «Московский метрополитен».

Каждая из трех станций останется доступной пассажирам в период временных ограничений. Для входа и выхода будут использоваться вестибюли, противоположные закрытым.

Сообщение На трех станциях метро временно изменят режим работы вестибюлей появились сначала на Москва Меняется.