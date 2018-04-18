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На трех станциях метро временно изменят режим работы вестибюлей
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На трех станциях метро временно изменят режим работы вестибюлей 

Москва меняется 56 минут назад
Фото: Москва меняется
На трех станциях метро временно изменят режим работы вестибюлей: до конца рабочей недели восточный вестибюль станции метро «Новогиреево» будет ежедневно закрываться на вход в 23:00, а южные вестибюли «Марьино» и «Люблино» — в 22:00. Ограничения необходимы для проведения ремонта в пассажирской зоне, сообщает официальный портал столичного Стройкомплекса.
В пятницу они закроются в то же время, но на все выходные, и возобновят работу в понедельник, 23 апреля. Похожий режим работы восточного вестибюля «Новогиреево» и южных вестибюлей станций «Марьино», «Люблино» будет действовать на следующей неделе. 28 апреля в 23:00 и 22:00 эти вестибюли закроют до 1 мая, сообщили в ГУП «Московский метрополитен».
Каждая из трех станций останется доступной пассажирам в период временных ограничений. Для входа и выхода будут использоваться вестибюли, противоположные закрытым.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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