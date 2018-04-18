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Вестибюли трех станций метро изменят режим работы из-за ремонта
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Вестибюли трех станций метро изменят режим работы из-за ремонта 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Режим работы вестибюлей станций метро «Новогиреево», «Марьино» и «Люблино» изменится из-за ремонтных работ, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Восточный вестибюль станции «Новогиреево» до конца рабочей недели будет ежедневно закрываться на вход в 23:00, а южные вестибюли станций «Марьино» и «Люблино» — в 22:00.
В пятницу, 20 апреля, они закроются в то же время. и на протяжении всех выходных будут закрыты для пассажиров. В привычном режиме станции заработают в понедельник, 23 апреля.
Аналогичный режим работы вестибюлей трех станций будет действовать и на следующей неделе. 28 апреля в 23:00 и 22:00 соответственно вестибюли закроются до 1 мая.
Попасть на станции можно будет через открытые вестибюли. Сориентироваться пассажирам помогут сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров.
Ранее сообщалось, что на 43 станциях столичной подземки приведут в порядок входные группы. В общей сложности работы проведут на 56 объектах подземки.
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