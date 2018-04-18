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В будущем реновация жилья в Москве должна происходить за счет технологической перезагрузки
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В будущем реновация жилья в Москве должна происходить за счет технологической перезагрузки 

РИАМО 39 минут назад
Фото: РИАМО
Современное проектирование и строительство жилых домов по программе реновации в будущем должны позволять их технологическую перезагрузку, а не снос, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.
По словам руководителя департамента Сергея Левкина, специалисты разных городских департаментов и комитетов, а также эксперты в области архитектуры и строительства подготовили проект технических требований на проектирование домов по программе реновации.
«Мы накопили знания и практический опыт при реализации предыдущей программы сноса домов первого периода индустриального домостроения, но программа реновации только немного похожа на свою предшественницу. По факту мы должны выйти на совершенно иной уровень качества технологических решений и закладывать в новые дома перспективу не только завтрашнего дня, а смотреть в будущее. Это жилье должно прослужить не 50, а 100 лет, и в эти 100 лет оно должно иметь возможность модернизироваться без проблем для людей, которые в нем проживают», — сказал Левкин.
По его словам, построенный сегодня дом через определенное время не должен быть снесен.
«Реновация в будущем должна проходить за счет изменения технологического содержания», — отметил Левкин.
Программа реновации столичного жилья утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным 1 августа 2017 года и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. В настоящее время в программу включен 5171 дом. В течение 2018 года департамент градостроительной политики планирует ввести в эксплуатацию 30 новых зданий для переселения жителей столицы.
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