Дома по программе реновации в Москве будут проектироваться и строиться с учетом «смарт-стандарта»

Дома по программе реновации жилфонда в Москве будут проектироваться и строиться с учетом «смарт-стандарта», сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на первого заместителя главы ведомства Олега Рындина.

«В технических требованиях на проектирование домов по программе реновации учтены решения «смарт-стандарта», что позволит в дальнейшем интегрировать построенное жилье в пространство «умного города», которое сейчас формируется в столице по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина », — приводятся в сообщении слова О. Рындина.

Он пояснил, что в технические требования включена первая редакция «смарт-стандарта». Она, в частности, регламентирует монтаж домовых распределительных сетей для телевидения, телефонии и интернета до каждой квартиры, а не до распределительного щитка на лестничной площадке, как это было ранее.

«Также в новых домах будет применяться автоматическая передача данных общедомовых и поквартирных приборов учета электричества и тепловой энергии в городские информационные системы», — отметил О. Рындин.

По его словам, все кабины лифтов в новых домах будут оборудованы системами видеонаблюдения, а в холлах жилых домов будут установлены информационные панели для трансляции городской информации. «Все домофоны, входные группы, лифтовые холлы и сами лифты должны быть оборудованы тревожными кнопками и системами двусторонней голосовой связи с диспетчерскими», — пояснил О. Рындин.

В свою очередь руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин уточнил, что технические требования на проектирование домов по программе реновации позволят проводить и в дальнейшем модернизацию домовых систем с учетом новейших технологий и без проблем для людей, которые проживают в этих домах.

«Сейчас в технических требованиях учтены положения первой редакции «смарт-стандарта», но нет препятствий для развития систем в соответствии с его последующими редакциями», — добавил С. Левкин.

В департаменте напомнили, что на прошлой неделе мэр Москвы С. Собянин поручил разработать новую программу «Умный город». Она явится логическим продолжением предыдущих проектов, которые уже были реализованы в столице.