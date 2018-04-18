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Температура воздуха в Москве пошла вспять
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"Чувствительный ответ США", судьба банков РФ и другие события дня
"Чувствительный ответ США", судьба банков РФ и другие события дня

Температура воздуха в Москве пошла вспять 

Мослента 38 минут назад
Фото: Метеовести
В Москве зафиксировали обратный суточный ход температуры в течение дня. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос» в среду, 18 апреля.
«Именно так синоптики называют нетипичное распределение температуры в течение суток. По всем канонам, ночью должно быть холоднее, чем днем», — пояснили синоптики.
По их данным, 18 апреля в полночь на столичной метеостанции ВДНХ температура воздуха составляла 14,5 градусов тепла, но в полдень она опустилась до плюс 10,3 градусов, а в 17:00 — до плюс 7,2 градусов. Причиной этому стало вторжение холодного воздуха и дожди, которые усилились в течение дня. Из-за них воздух охлаждался еще быстрее.
В ночь на 19 апреля в столице похолодает до пяти градусов тепла, в области — до двух градусов. Дожди ослабеют лишь завтра во второй половине дня.
Ранее сообщалось, что в Москве 18 апреля может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Из-за ненастной погоды столица к 17 часам встала в восьмибалльных пробках.
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