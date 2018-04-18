Синоптики зафиксировали 18 апреля обратный суточный ход температуры в Москве

Синоптики 18 апреля зафиксировали нетипичное распределение температуры — ночь в столице оказалась теплее, чем день. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

«В Москве наблюдается обратный суточный ход температуры. Именно так синоптики называют нетипичное распределение температуры в течение суток. По всем канонам, ночью должно быть холоднее, чем днем. Но сегодня в полночь на столичной метеостанции ВДНХ термометры показывали плюс 14,5 градуса, в полдень было плюс 10,3 градуса, а к 17:00 температура понизилась до плюс 7,2 градуса», — говорится в сообщении.

По словам синоптиков, причиной такого события стало вторжение холодного воздуха, сопровождаемое дождями, которые в течение дня усилились и способствовали дополнительному остыванию воздушных масс.

По прогнозам центра погоды, в ночь на 19 апреля в столице похолодает до плюс 5 градусов, по области до плюс 2-7 градусов, при этом дожди сохранятся. «На их прекращение можно рассчитывать лишь завтра во второй половине дня», — отметили метеорологи.