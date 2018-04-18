Новый микрорайон по программе реновации появится в столичном Лефортове

Проект нового жилого микрорайона в Лефортове, разработанный по заказу Московского фонда реновации жилой застройки, будет готов в начале 2019 года, сообщается на сайте RosTender.info.

«Фонд реновации жилья объявил тендер на подготовку проекта строительства многоквартирных домов и инженерных сетей на территории, ограниченной улицей Золоторожский Вал, проездом завода «Серп и Молот» и шоссе Энтузиастов. Стоимость работ оценивается в 590 миллионов рублей, финансирование ведется за счет бюджетной субсидии города», — говорится в сообщении.

Заявки от участников тендера принимаются до 10 мая, а 15 мая фонд выберет победителя аукциона. Как указано в конкурсной документации, исполнитель должен предоставить готовый проект через 9 месяцев после заключения контракта. Таким образом, проект будет готов ориентировочно в первом квартале 2019 года.

Как уточняется в сообщении, застройке подлежат два участка земли площадью 0,5 гектара и 2,2 гектара. На первом из них проектировщики должны предусмотреть строительство домов с общей площадью квартир 28 тысяч квадратных метров, а на другом — 118 тысяч квадратных метров.