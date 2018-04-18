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Новый микрорайон по программе реновации появится в столичном Лефортове
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Новый микрорайон по программе реновации появится в столичном Лефортове 

РИАМО 40 минут назад
Фото: РИАМО
Проект нового жилого микрорайона в Лефортове, разработанный по заказу Московского фонда реновации жилой застройки, будет готов в начале 2019 года, сообщается на сайте RosTender.info.
«Фонд реновации жилья объявил тендер на подготовку проекта строительства многоквартирных домов и инженерных сетей на территории, ограниченной улицей Золоторожский Вал, проездом завода «Серп и Молот» и шоссе Энтузиастов. Стоимость работ оценивается в 590 миллионов рублей, финансирование ведется за счет бюджетной субсидии города», — говорится в сообщении.
Заявки от участников тендера принимаются до 10 мая, а 15 мая фонд выберет победителя аукциона. Как указано в конкурсной документации, исполнитель должен предоставить готовый проект через 9 месяцев после заключения контракта. Таким образом, проект будет готов ориентировочно в первом квартале 2019 года.
Как уточняется в сообщении, застройке подлежат два участка земли площадью 0,5 гектара и 2,2 гектара. На первом из них проектировщики должны предусмотреть строительство домов с общей площадью квартир 28 тысяч квадратных метров, а на другом — 118 тысяч квадратных метров.
Программа реновации столичного жилья утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным 1 августа 2017 года и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. В настоящее время в программу включен 5171 дом. В течение 2018 года департамент градостроительной политики планирует ввести в эксплуатацию 30 новых зданий для переселения жителей столицы.
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