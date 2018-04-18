Ещё
Парад трамваев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Парад трамваев 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Торжественный парад трамваев состоится в столице 21 апреля. По центральным улицам города проедут колонны старинных вагонов. Мероприятие приурочено к 119-летию со дня открытия трамвайного движения в городе. Гости смогут увидеть исторические трамвайные вагоны, сфотографироваться в них, а встретят гостей артисты в исторических костюмах.
Горожане увидят раритетную и современную технику. На параде проедут трамваи моделей КТМ-1 и КТП-1, восстановленные по образцам 1948 года, конка XIX века, вагоны «Ф» 1908 года выпуска, вагоны «КМ» и «КП» 1930-х годов, а также новый «Витязь-М».
Полюбоваться транспортом можно будет на Чистопрудном бульваре с 12:00 до 15:00. Кроме того, для гостей устроят конкурсы и викторины. Развлекать посетителей будут музыкальные и творческие коллективы.
Колонна трамваем пройдет по Шаболовке, Серпуховскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Яузскому и Покровскому бульварам.
Ezhikezhik.ru: последние новости
ВДНХ, 75й павильон В Московском зоопарке проснулись ежи Сегодня Министерство образования проведет онлайн-консультацию по ЕГЭ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп пригрозил применить силу против России180
МИД обратился к россиянам с предупреждением220
Найдена «подлодка Гитлера»11
США заявили об атаке «российских наемников»87
Решена судьба российских банков в SWIFT215
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение