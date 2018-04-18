«Приморскую» закроют для пассажиров на один день 

Метро «Приморская» в Петербурге закроют для пассажиров на один, передает пресс-служба городской подземки. Станция не будет работать на вход и выход в следующую субботу, 28 апреля.
Пассажиров просят пользоваться наземным транспортом или близлежащими станциями метро.
Решение о закрытии «Приморской» связано с проверкой совместимости работы оборудования на новом участке Невско-Василеостровской линии подземки. Проведенные испытания позволят обеспечить бесперебойную перевозку пассажиров в дальнейшем.
Напомним, 29 апреля будут протестированы новые станции «зеленой» ветки — «Новокрестовская» и «Беговая».