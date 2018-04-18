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Танцевальный флешмоб прошел на Пятницкой улице в Москве
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Танцевальный флешмоб прошел на Пятницкой улице в Москве 

РИАМО 1 час назад
На Пятницкой улице возле станции метро «Новокузнецкая», несмотря на дождь, прошли танцевальный флешмоб и выступления уличных артистов в рамках Дней исторического и культурного наследия, передает корреспондент РИАМО в среду.
Несмотря на непрекращающийся дождь, у входа на станцию метро «Новокузнецкая» собралось много людей. На площади перед входом прошел танцевальный флешмоб. Следом за танцующими вышли артисты на ходулях, которые устроили для собравшихся целое цирковое представление.
«Несмотря на непогоду, представление все же состоялось, наши планы мало что может сорвать. А сейчас всех ждет экскурсия по улицам города», — сказал один из артистов.
После шоу, длившегося около получаса, все желающие отправились на пешую экскурсию по Пятницкой улице.
Все представления проходят в рамках Дней исторического и культурного наследия. Такие дни проводятся два раза в год: 18 апреля (Международный день охраны памятников и достопримечательных мест) и 18 мая (Международный день музеев). По сложившейся традиции в рамках Дней наследия в апреле и мае открываются для проведения экскурсий и специализированных мероприятий двери памятников истории и культуры.
В 2018 году программа Дней исторического и культурного наследия включает более 300 мероприятий (экскурсий, открытых лекций, встреч с реставраторами) и охватывает свыше 60 памятников архитектуры.
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