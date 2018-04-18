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Московских детей пригласили в «Греческое путешествие»
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Московских детей пригласили в «Большое греческое путешествие» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посольство Греции в России в преддверии начала туристического сезона — 2018 предложило всем маленьким москвичам и их родителям совершить "Большое греческое путешествие".
Как сообщил "РГ" руководитель пресс-отдела греческой дипмиссии Несторас Тиравузис, 21 и 22 апреля в центральном "Детском мире" на улице Воздвиженка под этим названием пойдет целая серия мероприятий, в ходе которых все желающие смогут окунуться в атмосферу волшебной Эллады с её песнями, танцами и призами.
В частности, именно здесь в ближайшие выходные можно будет познакомиться с мифами Древней Греции, научиться рисовать и делать художественные рамки в греческом стиле, а также разучить известнейший греческий танец — сиртаки.
Кроме того, в ходе "путешествия" будет открыта выставка детских рисунков второго по счету конкурса "Поездка в Грецию" и пройдет церемония награждения его победителей.
Участие в соревновании, которое стартовало в 2017 году и завершилось в начале 2018 года приняли более 1100 детей со всей России. И, надо сказать, побороться было за что. Ведь маленьким призерам достанется весьма "взрослый" выигрыш — 4 победителя отправятся в поездку в курортный греческий регион Халкидики вместе со своими семьями.
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