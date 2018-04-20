В Самаре на ветке для скоростного трамвая вагон сошел с рельс

В пятницу около 14:30 в Самаре на пересечении Ташкентской и Московского шоссе на трамвайной линии, которую построили специально для скоростного трамвая, вагон сошел с рельс, сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев случившегося.

С рельс сошла передняя колесная тележка тележки технического трамвая.

«Хорошо, что служебный, а не скоростной», поделились впечатлением горожане.

Напомним, новая трамвайная линия проложена до стадиона «Самара-Арена», для движения трамваев под улицей Дальней построили тоннель, линия оборудована автоматическими стрелками, которые водители трамваев будут переводить не выходя из вагонов.

Ввести в эксплуатацию новую трамвайную линию планируют в апреле.