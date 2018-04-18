На двух станциях метро в ЮВАО изменился режим работы вестибюлей

Режим работы вестибюлей на двух станциях столичного метрополитена в ЮВАО был временно изменен в связи с проведением ремонтных работ.

Ежедневно по будням южные вестибюли станций «Марьино» и «Люблино» будут закрываться на вход в 22.00. Кроме того, ремонтные работы в пассажирской зоне будут проводиться там в течение всех выходных, поэтому вестибюли будут закрыты в субботу и воскресенье и откроются лишь в понедельник, 23 апреля. Работы в таком режиме продолжатся и на следующей неделе, а 28 апреля с 22.00 вестибюли закроются до 01 мая.

Пассажиры для входа и выхода смогут воспользоваться противоположными вестибюлями. В это время на станциях будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут гражданам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.

В период временных ограничений пассажирам следует быть внимательными при планировании поездок.