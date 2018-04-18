Пешеходный переход с зеркальной стеной возвели на Мичуринском проспекте

Строители работают на перспективу: уже создан необычный переход между станциями Солнцевской и Большой кольцевой линий.

Два «Мичуринских проспекта» объединит наземная галерея. Первой сдадут станцию Солнцевской линии. Она войдет в состав участка до «Рассказовки».