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Пешеходный переход с зеркальной стеной возвели на Мичуринском проспекте
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Пешеходный переход с зеркальной стеной возвели на Мичуринском проспекте 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Строители работают на перспективу: уже создан необычный переход между станциями Солнцевской и Большой кольцевой линий.
Два «Мичуринских проспекта» объединит наземная галерея. Первой сдадут станцию Солнцевской линии. Она войдет в состав участка до «Рассказовки».
— «Мичуринский проспект» обслужит жителей Раменок. Сейчас 62 тысячи человек 15–30 минут добираются до ближайших станций «Проспект Вернадского» или «Славянский бульвар» на наземном транспорте, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
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