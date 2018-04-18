Фестиваль «Литературный рельс — 2018» состоится в столице

Он пройдет 19 апреля на станции метро «Выставочная».

Литературная акция приурочена сразу к двум событиям — Библионочи и изданию первой типографской книги на русском «Апостол» Иваном Федоровым 19 апреля 1563 года.

Участникам предстоит перед публикой прочитать стихи про транспорт и путешествия. Зрителями станут пассажиры метро, а также поэты, архитекторы, дизайнеры, писатели и работники музеев.

Фестиваль пройдет в Технической библиотеке Московского метрополитена. Поучаствовать может любой желающий. Для этого нужно отправить заявку на электронную почту korolenkoka@mosmetro.ru.