Он пройдет 19 апреля на станции метро «Выставочная».
Литературная акция приурочена сразу к двум событиям — Библионочи и изданию первой типографской книги на русском «Апостол» Иваном Федоровым 19 апреля 1563 года.
Участникам предстоит перед публикой прочитать стихи про транспорт и путешествия. Зрителями станут пассажиры метро, а также поэты, архитекторы, дизайнеры, писатели и работники музеев.
Фестиваль пройдет в Технической библиотеке Московского метрополитена. Поучаствовать может любой желающий. Для этого нужно отправить заявку на электронную почту korolenkoka@mosmetro.ru.