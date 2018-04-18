В 2018 году откроется новая станция московского метрополитена — «Лухомановская»

На станции «Лухмановская» строящейся Кожуховской линии метро завершаются отделочные работы. Закончена отделка путевых стен, на платформе уложен гранит, в вестибюлях установлена система освещения, монтируется оборудование. Архитектурно-отделочные работы выполнены более чем на 80%. Об этом сообщили в компании «Мосинжпроект», которая является единым оператором программы развития московского метрополитена.

Станцию «Лухмановская» собираются открыть в этом году, когда будет запущен первый участок «розовой» ветки от «Некрасовки» до «Косино». Как ранее заявлял заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин , Кожуховская линия будет запускаться в два этапа, а полностью достроена в 2019 году.

«Сейчас на линии работают более пяти тысяч человек. Договорились пускать линию двумя этапами: от Некрасовки до Косино — первый участок, второй — уже от Косино до Нижегородской и дальше до Авиамоторной», — сказал Марат Хуснуллин.

Кожуховская линия улучшит транспортное обслуживание для 800 тысяч москвичей и разгрузит действующую Таганско-Краснопресненскую ветку.