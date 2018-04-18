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В 2018 году откроется новая станция московского метрополитена — «Лухомановская»
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В 2018 году откроется новая станция московского метрополитена — «Лухомановская» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
На станции «Лухмановская» строящейся Кожуховской линии метро завершаются отделочные работы. Закончена отделка путевых стен, на платформе уложен гранит, в вестибюлях установлена система освещения, монтируется оборудование. Архитектурно-отделочные работы выполнены более чем на 80%. Об этом сообщили в компании «Мосинжпроект», которая является единым оператором программы развития московского метрополитена.
Станцию «Лухмановская» собираются открыть в этом году, когда будет запущен первый участок «розовой» ветки от «Некрасовки» до «Косино». Как ранее заявлял заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, Кожуховская линия будет запускаться в два этапа, а полностью достроена в 2019 году.
«Сейчас на линии работают более пяти тысяч человек. Договорились пускать линию двумя этапами: от Некрасовки до Косино — первый участок, второй — уже от Косино до Нижегородской и дальше до Авиамоторной», — сказал Марат Хуснуллин.
Кожуховская линия улучшит транспортное обслуживание для 800 тысяч москвичей и разгрузит действующую Таганско-Краснопресненскую ветку.
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