Москва призовет на помощь дожди

Зеленые насаждения в центре Москвы могут начать поливать дождевой водой. Об этом сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский, передает ТАСС.

Для сбора дождевой воды власти столицы планируют создать специальную систему. Она состоит из резервуара для накопления дождевой воды и системы ее очистки. По мнению Кульбаческого, эта технология отлично подходит для Центрального округа Москвы.

«Это перспектива двух-трех лет. Надо взять пилотные дворы, наверное, там, где много зелени, за которой надо ухаживать и для которой требуется поливочная вода», — рассказал он.

Отмечается, что с этого года такая система уже работает в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».

В январе москвичи выбрали деревья для озеленения своих дворов: ель, сирень и бархат амурский. Всего участие в опросе приняли свыше 15 тысяч человек.