Ещё
Москва призовет на помощь дожди
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва призовет на помощь дожди 

Мослента 31 минуту назад
Фото: ТАСС
Зеленые насаждения в центре Москвы могут начать поливать дождевой водой. Об этом сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский, передает ТАСС.
Для сбора дождевой воды власти столицы планируют создать специальную систему. Она состоит из резервуара для накопления дождевой воды и системы ее очистки. По мнению Кульбаческого, эта технология отлично подходит для Центрального округа Москвы.
«Это перспектива двух-трех лет. Надо взять пилотные дворы, наверное, там, где много зелени, за которой надо ухаживать и для которой требуется поливочная вода», — рассказал он.
Отмечается, что с этого года такая система уже работает в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».
В январе москвичи выбрали деревья для озеленения своих дворов: ель, сирень и бархат амурский. Всего участие в опросе приняли свыше 15 тысяч человек.
Мослента: последние новости
Военные дроны пролетят над Красной площадью Москвичи прониклись «Витязями» Москвичи прибрали за питомцами
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT85
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США207
В Кремле ответили на «план Авакова»201
Тест: Угадайте валюту по купюре4
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника82
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
16:39
Левые силы проведут праймериз в Москве
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение