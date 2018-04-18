В Казани завершили архитектурное оформление станции метро «Дубравная»

Основной объем работ по строительству станции метро «Дубравная» завершен, сообщает пресс-служба исполкома.

По словам начальника отдела строительства подземных транспортных сооружений ГКУ «Главинвестстрой РТ» Андрея Захарченко, строители уже завершили архитектурное оформление станции, вестибюль и сделали лестничные платформы, на создание которых ушло 50-40-квадратных метров гранитных плит. Кроме того, на станцию подано напряжение по временному электроснабжению, проведено освещение. Сейчас осталось завершить строительство системы вентиляции, выполнить пуско-наладочные работы, связать все системы в единое целое, чтобы они функционировали в комплексе.

Кроме того, рабочим предстоит благоустроить территорию в 30 тыс. кв. метров станции метро. Здесь планируется уложить брусчатку, асфальтовое покрытие, разбить газон и посадить деревья.

Напомним, станция «Дубравная» является пересадочной на вторую линию метрополитена, которая будет включать в себя 12 станций.