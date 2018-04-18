Ещё
Новое электронное издание Главархива Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новое электронное издание Главархива Москвы 

Главное архивное управление города Москвы 2 часа назад
Фото: Главное архивное управление города Москвы
Электронная книга посвящена московским паркам, бульварам, садам, скверам и набережным и приурочена к празднованию Дней заповедников и национальных парков (Марша парков), проводимого ежегодно с 18 по 22 апреля.
В трех разделах книги — «Сады и парки», «Бульвары и скверы» и «Набережные» — собраны снимки известных фотожурналистов Бориса Игнатовича, Наума Грановского, Эммануила Евзерихина, Василия Егорова, Виктора Ахломова и других.
«Москву невозможно представить без ее парков, цветущих садов, уютных бульваров, величественных набережных, это неотъемлемая часть современной Москвы, любимое место отдыха миллионов горожан.
Надеюсь, что новое издание будет интересно самому широкому кругу читателей», — сообщил в комментарии начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко.
Главное архивное управление города Москвы: последние новости
Московские архивисты столицы приняли участие в общегородском субботнике Документы доктора исторических наук Александра Степанского пополнили Архивный фонд Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT161
МИД обратился к россиянам с предупреждением53
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США288
В Кремле ответили на «план Авакова»209
Воспитатель напоила детей растворителем в Москве55
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение