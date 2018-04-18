Новое электронное издание Главархива Москвы

Электронная книга посвящена московским паркам, бульварам, садам, скверам и набережным и приурочена к празднованию Дней заповедников и национальных парков (Марша парков), проводимого ежегодно с 18 по 22 апреля.

В трех разделах книги — «Сады и парки», «Бульвары и скверы» и «Набережные» — собраны снимки известных фотожурналистов Бориса Игнатовича, Наума Грановского, Эммануила Евзерихина, Василия Егорова Виктора Ахломова и других.

Москву невозможно представить без ее парков, цветущих садов, уютных бульваров, величественных набережных, это неотъемлемая часть современной Москвы, любимое место отдыха миллионов горожан.