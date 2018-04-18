Новое электронное издание Главархива Москвы 

Электронная книга посвящена московским паркам, бульварам, садам, скверам и набережным и приурочена к празднованию Дней заповедников и национальных парков (Марша парков), проводимого ежегодно с 18 по 22 апреля.
В трех разделах книги — «Сады и парки», «Бульвары и скверы» и «Набережные» — собраны снимки известных фотожурналистов Бориса Игнатовича, Наума Грановского, Эммануила Евзерихина, Василия Егорова, Виктора Ахломова и других.
«Москву невозможно представить без ее парков, цветущих садов, уютных бульваров, величественных набережных, это неотъемлемая часть современной Москвы, любимое место отдыха миллионов горожан.
Надеюсь, что новое издание будет интересно самому широкому кругу читателей», — сообщил в комментарии начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко.