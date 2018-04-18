В Петербурге вводят новые ограничения для транспорта

Санкт-Петербурге вводят новые ограничения для транспорта, сообщает Nation News со ссылкой на ГАТИ.

Это связано с ремонтными работами на улицах города.

Например, с 19 апреля по 8 мая будет затруднён проезд по улице Академика Крылова, на отрезке от Ушаковского моста до улицы Савушкина, в том числе боковой проезд.

С 20 апреля по 31 мая проезд по 3-й Красноармейской улице от улицы Егорова до Московского проспекта и от Измайловского проспекта до Советского переулка будет перекрыт.

С 20 апреля по 19 мая ограничат движение по Заневскому проспекту от Новочеркасского проспекта до проспекта Шаумяна.

Ранее Newinform сообщало, что в Петербурге частично перекрыли движение автотранспорта на трёх мостах Петроградской стороны и Каменного острова с 15 апреля по 15 мая.