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В Петербурге вводят новые ограничения для транспорта
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В Петербурге вводят новые ограничения для транспорта 

RT на русском 2 часа назад
В Санкт-Петербурге вводят новые ограничения для транспорта, сообщает Nation News со ссылкой на ГАТИ.
Это связано с ремонтными работами на улицах города.
Например, с 19 апреля по 8 мая будет затруднён проезд по улице Академика Крылова, на отрезке от Ушаковского моста до улицы Савушкина, в том числе боковой проезд.
С 20 апреля по 31 мая проезд по 3-й Красноармейской улице от улицы Егорова до Московского проспекта и от Измайловского проспекта до Советского переулка будет перекрыт.
С 20 апреля по 19 мая ограничат движение по Заневскому проспекту от Новочеркасского проспекта до проспекта Шаумяна.
Ранее Newinform сообщало, что в Петербурге частично перекрыли движение автотранспорта на трёх мостах Петроградской стороны и Каменного острова с 15 апреля по 15 мая.
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