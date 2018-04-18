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Собянин обратился к москвичам с предложением
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Собянин предложил москвичам адресовать именные открытки ветеранам к Дню Победы 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы и адресовать им именные открытки. Оформить электронную открытку можно на персональном сайте градоначальника.
"На фронт ушли 850 тыс. москвичей, 375 тыс. из них с войны не вернулись. Май 1945 года вернул людям мир, надежду и простые радости жизни. Именно поэтому День Победы всегда будет любимым праздником для каждого из нас — потомков поколения победителей. Если Вы хотите высказать слова благодарности одному из тысяч фронтовиков и тружеников тыла или поздравить с Днем Победы всех без исключения ветеранов, предлагаю сделать это прямо сейчас", — написал он на сайте.
Открытки, адресованные ветеранам, накануне Дня Победы будут вручены москвичам — фронтовикам и труженикам тыла. Для этого на персональном сайте нужно заполнить соответствующую форму: представиться, указать место службы и боевые награды ветерана и написать само поздравление.
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