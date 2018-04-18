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Коллапс в питерском метро: неисправный состав парализовал 6 станций
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Коллапс в питерском метро: неисправный состав парализовал 6 станций 

Вести.Ru 46 минут назад
В петербургском метро закрыты шесть станций красной ветки.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе метрополитена, в 13:10 были закрыты станции «Проспект Ветеранов» и «Ленинский проспект», в 13:24 — станция «Пушкинская», в 13:26 — «Балтийская», в 13:34 вход на станцию "Кировский завод" был ограничен. Также были закрыты станции «Чернышевская» и «Владимирская».
Причиной коллапса стала техническая неисправность, из-за которой поезд остановился в тоннеле между «Площадью Восстания» и «Владимирской». Пассажиров эвакуировать не пришлось — состав самостоятельно доехал до ближайшей станции. Остальные станции были закрыты, чтобы отбуксировать состав в оборотный тупик.
Из-за сбоя в движении на станциях скопилось много людей. В соцсетях очевидцы сообщают, что находятся в поезде в тоннеле уже около часа.
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