Коллапс в питерском метро: неисправный состав парализовал 6 станций

В петербургском метро закрыты шесть станций красной ветки.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе метрополитена, в 13:10 были закрыты станции «Проспект Ветеранов» и «Ленинский проспект», в 13:24 — станция «Пушкинская», в 13:26 — «Балтийская», в 13:34 вход на станцию "Кировский завод" был ограничен. Также были закрыты станции «Чернышевская» и «Владимирская».

Причиной коллапса стала техническая неисправность, из-за которой поезд остановился в тоннеле между «Площадью Восстания» и «Владимирской». Пассажиров эвакуировать не пришлось — состав самостоятельно доехал до ближайшей станции. Остальные станции были закрыты, чтобы отбуксировать состав в оборотный тупик.

Из-за сбоя в движении на станциях скопилось много людей. В соцсетях очевидцы сообщают, что находятся в поезде в тоннеле уже около часа.