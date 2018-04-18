Москвичам стал доступен дополнительный маршрут до спецстоянки на улице Вагоноремонтной

Москве открыли дополнительный маршрут до спецстоянки на улице Вагоноремонтной, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГКУ «АМПП».

«В связи с открытием двух новых станций на Люблинско-Дмитровской линии метрополитена, у жителей Москвы появились новые способы, как добраться на общественном транспорте до специализированной стоянки. Стоянка находится на улице Вагоноремонтной, владение 4А», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что до спецстоянки теперь можно доехать от метро «Верхние Лихоборы» на 149-м автобусе — до остановки «Вагоноремонтная улица», далее пройти 150 метров пешком. Также есть возможность воспользоваться 63-м автобусом от метро «Селигерская» до той же остановки.

«Информация о том, как проехать до этой и других спецстоянок на общественном транспорте, а также карта с отмеченным маршрутом находятся на сайте parking.mos.ru в разделе «О проекте», «Эвакуации», — заключил сотрудник пресс-службы.