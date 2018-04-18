Вестибюли 3 станций «салатовой» ветки метро Москвы изменят время работы из‑за ремонта

Восточный вестибюль станции метро «Новогиреево», а также южные вестибюли станций «Марьино» и «Люблино» Люблинско-Дмитровской линии метро изменят режим своей работы до конца рабочей недели из-за проведения ремонтных работ, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

«До конца рабочей недели восточный вестибюль станции «Новогиреево» будет ежедневно закрываться на вход в 23:00, а южные вестибюли «Марьино» и «Люблино» — в 22:00. В пятницу они закроются в то же время, но на все выходные, и возобновят работу в понедельник, 23 апреля», — говорится в сообщении.

Как сообщается в материале, для работ специально были отведены поздние вечера по будням, а также выходные, когда пассажиропоток на станциях минимален. Похожий режим работы восточного вестибюля «Новогиреево» и южных вестибюлей станций «Марьино», «Люблино» будет действовать и на следующей неделе. 28 апреля в 23:00 и 22:00 соответственно эти вестибюли закроются до 1 мая.

Каждая из трех станций останется доступной пассажирам в период временных ограничений. Для входа и выхода будут использоваться вестибюли, противоположные закрытым. Для улучшения качества обслуживания пассажиров на станциях будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.