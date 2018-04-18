Фестиваль «Жара» соберет 50 тысяч тюменцев

С 19 по 20 мая на площади 400-летия Тюмени во второй раз пройдет городской фестиваль «Жара».

По сравнению с 2017 годом число участников увеличится на 30 тысяч. В этом году фестиваль посетят 50 тысяч тюменцев.

Традиционно на весеннем празднике пройдет концертная программа, а также детские, спортивные и образовательные мероприятия. Кроме того, для гостей будет работать площадка, посвященная туризму, и ярмарка недвижимости от генерального партнера мероприятия — федеральной риэлторской компании «Этажи». Также в эти дни тюменцы ознакомятся с товарами и услугами от предпринимателей региона.

Организатором фестиваля выступает общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России».