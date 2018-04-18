Режим работы вестибюлей трех станций столичного метро будет изменен до 1 мая из-за ремонта

Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен».

«До конца рабочей недели восточный вестибюль станции «Новогиреево» будет ежедневно закрываться на вход в 23:00, а южные вестибюли «Марьино» и «Люблино» — в 22:00. В пятницу они закроются в то же время, но на все выходные, и возобновят работу в понедельник, 23 апреля. Временные ограничения необходимы для проведения ремонта в пассажирской зоне», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что для ремонтных работ специально были отведены поздние вечера по будням, а также выходные, когда пассажиропоток на станциях минимален.

«Похожий режим работы восточного вестибюля «Новогиреево» и южных вестибюлей станций «Марьино», «Люблино» будет действовать и на следующей неделе. 28 апреля в 23:00 и 22:00 соответственно эти вестибюли закроются до 1 мая», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что каждая из трех станций останется доступной пассажирам в период временных ограничений.

«Для входа и выхода будут использоваться вестибюли, противоположные закрытым. Для улучшения качества обслуживания пассажиров на станциях «Новогиреево», «Марьино» и «Люблино» будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Просим пассажиров быть внимательными при планировании поездок», — добавили в пресс-службе столичного метро.