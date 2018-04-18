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Закрылись четыре станции красной ветки метро
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Закрылись четыре станции красной ветки метро 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Пять станций на красной ветке метро Петербурга закрыты днем 18 апреля из-за сломанного поезда, вход на «Кировский завод» ограничен.
Как сообщает пресс-служба метро, закрыты «Балтийская» «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект» и «Пушкинская», вход на «Кировский завод» ограничен. Отметим, что на красной ветке расположены сразу четыре вокзала — Московский, Витебский, Балтийский и Финляндский, а также четыре пересадочных узла. Это самая востребованная линия в городском метро.
Ранее сообщалось, что поезда на красной ветке едут только от «Девяткино» до «Площади Ленина» и от «Проспекта Ветеранов» до «Нарвской». Станции закрыли из-за большого количества пассажиров, которые ждут поезда на платформах.
Сайт подземки из-за большого наплыва посетителей загружается очень медленно.
По материалам «Фонтанка.ru»
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