Закрылись четыре станции красной ветки метро

Пять станций на красной ветке метро Петербурга закрыты днем 18 апреля из-за сломанного поезда, вход на « Кировский завод » ограничен.

Как сообщает пресс-служба метро, закрыты «Балтийская» «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект» и «Пушкинская», вход на «Кировский завод» ограничен. Отметим, что на красной ветке расположены сразу четыре вокзала — Московский, Витебский, Балтийский и Финляндский, а также четыре пересадочных узла. Это самая востребованная линия в городском метро.

Ранее сообщалось, что поезда на красной ветке едут только от «Девяткино» до «Площади Ленина» и от «Проспекта Ветеранов» до «Нарвской». Станции закрыли из-за большого количества пассажиров, которые ждут поезда на платформах.

Сайт подземки из-за большого наплыва посетителей загружается очень медленно.

По материалам «Фонтанка.ru»