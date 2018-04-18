Искусственные сакуры из центра Москвы уберут в мае

Власти Москвы планируют убрать искусственные сакуры из пластика в середине мая, когда настанет период динамичного цветения растений, сообщил в среду в рамках форума "Городской парк-2018" руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский

"В Общественную палату обращаются много людей… Когда началось массовое озеленение в городе, все с тревогой смотрели, приживутся деревья или не приживутся. Но деревья прижились, стало уютнее и приятнее… Но просьба к правительству Москвы — уберите пластиковые сакуры", — заявила Дударева.

Как отметил Кульбачевский, установка искусственной сакуры была нужна для создания праздничного настроения в городе в преддверии Пасхи.

"Это все явление временное. У нас в апреле, особенно в середине, ничего не цветет, нам нужно было создать праздничную атмосферу к Пасхе. И здесь, на самом деле, на вкус и цвет товарища нет. Одним нравится, другим не нравится. Когда все зацветет в Москве, это будет в мае традиционно, эти деревья будут сами по себе не нужны", — сказал Кульбачевский.

Традиционный ландшафтный форум "Городской парк-2018" проходит в выставочном комплексе "Гостиный двор" в Москве с 18 по 20 апреля.