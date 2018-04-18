Ещё
Искусственные сакуры из центра Москвы уберут в мае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Искусственные сакуры из центра Москвы уберут в мае 

РИА Новости 2 часа назад
Власти Москвы планируют убрать искусственные сакуры из пластика в середине мая, когда настанет период динамичного цветения растений, сообщил в среду в рамках форума "Городской парк-2018" руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
В ходе форума председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева передала властям Москвы просьбу жителей убрать пластиковые сакуры.
"В Общественную палату обращаются много людей… Когда началось массовое озеленение в городе, все с тревогой смотрели, приживутся деревья или не приживутся. Но деревья прижились, стало уютнее и приятнее… Но просьба к правительству Москвы — уберите пластиковые сакуры", — заявила Дударева.
Как отметил Кульбачевский, установка искусственной сакуры была нужна для создания праздничного настроения в городе в преддверии Пасхи.
"Это все явление временное. У нас в апреле, особенно в середине, ничего не цветет, нам нужно было создать праздничную атмосферу к Пасхе. И здесь, на самом деле, на вкус и цвет товарища нет. Одним нравится, другим не нравится. Когда все зацветет в Москве, это будет в мае традиционно, эти деревья будут сами по себе не нужны", — сказал Кульбачевский.
Традиционный ландшафтный форум "Городской парк-2018" проходит в выставочном комплексе "Гостиный двор" в Москве с 18 по 20 апреля.
РИА Новости: последние новости
В Москве выполнили 50% запланированных работ по благоустройству В Москве создали штаб по подготовке к параду Победы на Красной площади "Аэроэкспресс" отменил плату за провоз животных и велосипедов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT161
МИД обратился к россиянам с предупреждением53
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США288
В Кремле ответили на «план Авакова»209
Воспитатель напоила детей растворителем в Москве55
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение