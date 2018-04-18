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Власти Москвы ищут оценщика недвижимости для программы реновации
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Власти Москвы ищут оценщика недвижимости для программы реновации 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 18 апр — РИА Недвижимость. Московский фонд реновации проводит тендер на предоставление услуг по оценке рыночной стоимости жилых и нежилых помещений, земельных участков и других объектов недвижимости в целях реализации программы реновации, сообщается на сайте госзакупок.
Как уточняется в техзадании закупки, фонд ищет оценщика для 2 тысяч квартир, 15 встроено-пристроенных нежилых помещений и отдельно стоящих зданий, 10 земельных участков и 1 тысячи гаражей.
Начальная цена контракта составляет почти 17,9 миллиона рублей. Запрос предложений проводится до 26 апреля.
Программа реновации утверждена в Москве в августе 2017 года, она предполагает снос устаревшего жилья (более 5 тысяч адресов), в основном «хрущевок», в которых проживают около 1 миллиона человек. К 2032 году за счет города в рамках программы планируется построить не менее 30 миллионов квадратных метров жилья. Московский фонд реновации является оператором программы.
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