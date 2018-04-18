В Москву пришла облачная, ветреная погода и дождь

Сегодня в Москве сохранится влияние циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. При облачной погоде пройдут кратковременные дожди, а температура навряд ли поднимется выше 15 градусов, сообщает портал «Метеоновости».

Понизится сегодня и атмосферное давление — в середине дня оно составит 743 миллиметров ртутного столба, что ниже нормального. В целом же, в городе ожидается влажно-ветреная, дискомфортная погода с колебаниями атмосферного давления.

В ночь на четверг столбики термометров опустятся до 6−8 градусов тепла, пройдет дождь. Ночью местами порывы ветра могут достигнуть 13−18 метров в секунду.