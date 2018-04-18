Около 17 млн кв. метров асфальта заменят в Москве летом

Летом 2018 года в Москве планируется обновить порядка 17 миллионов квадратных метров асфальтового покрытия. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Говоря только об асфальтовом покрытии, необходимо отметить, что мы в этом году сделаем примерно 17 миллионов квадратных метров асфальтового покрытия на улично-дорожной сети, к работам приступили полным ходом с 12 апреля», — сказал Бирюков.

По его словам, планируется положить более 4 миллионов квадратных метров асфальтового покрытия на внутридворовых территориях. Около 3 тысяч дворовых территорий будет отремонтировано.

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