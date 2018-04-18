Новогиреевские школьники приняли участие в городском фотоконкурсе

Учащиеся школ района представили свои фотографии на городской конкурс «Покажите мне Москву …».

Конкурс фотографий, посвященных Москве, проходил в рамках Московского открытого фестиваля юных историков-краеведов. Ученики школ №№ 1310, 2093, 1798 «Феникс» приняли участие во всех предлагаемых конкурсных номинациях: Москва историческая, Москва театральная, Москва праздничная, Москва современная и Москва транспортная.

К сожалению, поданным сайта школы № 1310, работы этой школы в финал не вышли, однако среди представителей Новогиреева есть те, кто сумел завоевать призовые места. К примеру, первое место в номинации «Москва театральная» заняли фоторабота участников из школы № 2093 «Перед спектаклем». На третье место в номинации «Москва современная» вышла работа «Селфи-башня», выполненная учениками школы № 1798 «Феникс».

Впереди у победителей и призёров фотоконкурса церемония торжественного награждения, которая состоится 18 мая. Кроме того, из работ-победителей будет сформирована фотовыставка, которая будет демонстрироваться на Станции юных туристов.

Фото — Школа № 1310.