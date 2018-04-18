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Выполнена половина работ по благоустройству
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В Москве выполнили 50% запланированных работ по благоустройству 

РИА Новости 2 часа назад
МПочти половина работ, запланированных в рамках месячника по благоустройству, выполнены в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На сегодняшний день почти пятьдесят процентов запланированного объёма работ приведены в порядок", — сказал Бирюков в среду на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что работники городских служб четко придерживаются основных требований и правил: соблюдают запрет на сжигание собранной листвы и мусора, своевременно вывозят бытовой мусор.
"Мы начали отрабатывать мероприятия, связанные с наведением порядка на внутридворовых территориях, а на следующий субботник пойдём в общественно значимые места", — отметил заммэра.
Он добавил, что городские службы также приступили к промывке объектов культурного наследия, памятников.
Заммэра также поблагодарил москвичей за участие в первом общегородском субботнике, который прошёл 14 апреля, тогда он собрал 1,5 миллиона жителей.
"Этот день был трудовым праздником, который понравился москвичам", — отметил он.
Ранее Бирюков сообщал, что в рамках субботников — 14 и 21 апреля — и месячника благоустройства приведут в порядок более 250 парков, 118 особо охраняемых природных территорий, свыше восьми тысяч озелененных территорий и 124 прилегающие к водоемам территории, включая зоны отдыха. Кроме этого, в порядок приведут объекты монументального искусства, воинские захоронения и памятники воинской славы.
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