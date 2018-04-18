Мэрия рассказала о масштабах благоустройства улиц Москвы в этом году

За предыдущие четыре года в городе было отремонтировано и благоустроено примерно 320 площадей и улиц, осталось завершить работы по ряду объектов, в этом году они будут закончены, отметил Бирюков.

«Это улица 1905 года, это маленький переулочек от Ленинского проспекта, чтобы было удобно пройти в Парк Горького, это улицы и переулочки, примыкающие к Спасоглинищевскому переулку, это несколько переулков и улиц в Кадашах», — сказал заммера.

По его словам, будут завершены работы на Лесной улице, планируется привести в порядок около 35 га территории, прилегающей к ВДНХ.

По ряду адресов ведутся работы в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. В частности, проводятся мероприятия в Хамовниках для обеспечения прохода болельщиков к стадиону, добавил чиновник.