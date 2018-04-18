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Мэрия рассказала о масштабах благоустройства улиц Москвы в этом году
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Мэрия рассказала о масштабах благоустройства улиц Москвы в этом году 

Ведомости 37 минут назад
Фото: Ведомости
В текущем году в Москве продолжатся работы по благоустройству улиц. Столичные власти намерены привести в порядок еще ряд улиц и переулков в рамках завершающейся масштабной программы городского благоустройства, рассказал журналистам заммэра столицы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков, передает «РИА Новости».
За предыдущие четыре года в городе было отремонтировано и благоустроено примерно 320 площадей и улиц, осталось завершить работы по ряду объектов, в этом году они будут закончены, отметил Бирюков.
«Это улица 1905 года, это маленький переулочек от Ленинского проспекта, чтобы было удобно пройти в Парк Горького, это улицы и переулочки, примыкающие к Спасоглинищевскому переулку, это несколько переулков и улиц в Кадашах», — сказал заммера.
По его словам, будут завершены работы на Лесной улице, планируется привести в порядок около 35 га территории, прилегающей к ВДНХ.
По ряду адресов ведутся работы в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. В частности, проводятся мероприятия в Хамовниках для обеспечения прохода болельщиков к стадиону, добавил чиновник.
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