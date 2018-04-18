Собянин планирует поучаствовать в субботнике 21 апреля

«Сергей Семенович будет на субботнике. Он и в прошлый субботник принимал участие, и в этот субботник будет принимать участие. Где? Его право выбрать любое место, куда москвичи его пригласят. А может быть, у него есть какие-то особые интересы на той или иной территории, это его право», — сказал Бирюков.

Он отметил, что сам принимал участие в субботнике 14 апреля и пообщался с жителями.

«Я принимал участие в парке Сосенки, район Царицыно», — добавил заммэра.

Бирюков подчеркнул, что на общегородской субботник 14 апреля пришли 1,5 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что на первом субботнике работы проходили во дворах, скверах, парках. В помощь москвичам выделили 10 тыс. единиц техники.

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