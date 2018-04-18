Заммэра Москвы рассказал, какие улицы благоустроят в этом году

МОСКВА , 18 апр — РИА Недвижимость. В Москве в 2018 году предстоит привести в порядок еще ряд улиц и переулков в рамках завершающейся масштабной программы городского благоустройства, рассказал в среду на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» заммэра столицы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков

За предыдущие четыре года в городе было отремонтировано и благоустроено примерно 320 площадей и улиц, осталось завершить работы по ряду объектов, в этом году они будут закончены, отметил он.

"Это улица 1905 года, это маленький переулочек от Ленинского проспекта, чтобы было удобно пройти в Парк Горького, это улицы и переулочки, примыкающие к Спасоглинищевскому переулку, это несколько переулков и улиц в Кадашах", — привел примеры Бирюков.

Также, отметил заммэра, будут завершены работы на Лесной улице, планируется привести в порядок около 35 гектаров территории, прилегающей к ВДНХ.

По ряду адресов ведутся работы в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. В частности, проводятся мероприятия в Хамовниках для обеспечения прохода болельщиков к стадиону, добавил чиновник.