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Комплекс городского хозяйства завершил подготовку Москвы к проведению Парада Победы
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Комплекс городского хозяйства завершил подготовку Москвы к проведению Парада Победы 

ТАСС 55 минут назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Комплекс городского хозяйства Москвы завершил подготовку столицы к проведению Парада Победы. Как сообщил в среду журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, специалисты проверили состояние дорожного полотна, мостов и переходов и нанесли временную разметку для движения военной техники.
"В городе создан штаб по хозяйственному обеспечению подготовки к проведению Парада Победы. Штаб возглавляю я, в него входят предводители служб всей городской системы, Минобороны. В рамках подготовки есть план мероприятий, этот план выполнен по всем направлениям, у нас нет сомнений, что, где-то, что-то не сделано. Мы подготовили парадную площадку, куда в конце апреля техника зайдет на первые репетиции", — сказал он.
Ранее в Минобороны ТАСС сообщили, что в 2018 году 12 тыс. военнослужащих пройдут по Красной площади на Параде Победы.
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