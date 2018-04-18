Комплекс городского хозяйства завершил подготовку Москвы к проведению Парада Победы

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. Комплекс городского хозяйства Москвы завершил подготовку столицы к проведению Парада Победы. Как сообщил в среду журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков , специалисты проверили состояние дорожного полотна, мостов и переходов и нанесли временную разметку для движения военной техники.

"В городе создан штаб по хозяйственному обеспечению подготовки к проведению Парада Победы. Штаб возглавляю я, в него входят предводители служб всей городской системы, Минобороны . В рамках подготовки есть план мероприятий, этот план выполнен по всем направлениям, у нас нет сомнений, что, где-то, что-то не сделано. Мы подготовили парадную площадку, куда в конце апреля техника зайдет на первые репетиции", — сказал он.

Ранее в Минобороны ТАСС сообщили, что в 2018 году 12 тыс. военнослужащих пройдут по Красной площади на Параде Победы.