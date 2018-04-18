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Собянин осмотрел итоги реставрации церкви
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С. Собянин осмотрел итоги реставрации церкви святых мучеников Флора и Лавра на Зацепе 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: hram-flora-lavra.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги реставрации церкви святых мучеников Флора и Лавра на Зацепе, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Сегодняшний храм восстановлен из руин, и вот так качественно отреставрирован, является хорошим примером всенародного сотрудничества, соподвижничества в восстановлении храмов. Участие патриархии, участие города — совместный наш проект, и это не может не радовать», — сказал С. Собянин в ходе осмотра церкви.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, первый деревянный храм на месте нынешней церкви был построен в 1625 г. Он сгорел в 1738 г., и был восстановлен уже в камне. На протяжении нескольких десятилетий церковь переживала разные события. Так, некоторое время здесь размещалась фабрика металлографических и гравюрных работ.
В 1991 г. храм был возвращен Русской православной церкви.
Реставрация проводилась поэтапно. В период с 2010-2018 гг. здесь шли масштабные работы. В ходе реставрации были восстановлены все элементы здания: его фасад, купол, интерьер, инженерные системы. В 2017-2018 гг. во всех помещениях церкви были проведены работы по воссозданию монументальной живописи, утраченной в советское время.
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