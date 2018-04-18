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Собянин примет участие в субботнике в Москве 21 апреля
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Собянин примет участие в субботнике в Москве 21 апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Мэр Москвы Сергей Собянин примет участие в субботнике 21 апреля, сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«Сергей Семенович будет на субботнике, он и в прошлом субботнике принимал участие, и в этом субботнике будет принимать участие. Где — его право выбрать любое место, куда москвичи его, может быть, пригласят, а может быть, есть какие-то особые приоритеты к той или иной территории, это его право», — сказал Бирюков.
Он добавил, что сам принимал участие в прошлом субботнике в парке «Сосенки» в Царицыне.
Второй общегородской субботник в Москве пройдет 21 апреля. На первый субботник 14 апреля вышли более 1,5 миллионов жителей столицы.
Традиции проведения субботников в столице почти сто лет. Каждый год москвичи выходят на улицы, чтобы внести свой личный вклад в весеннее благоустройство, сделать столицу еще более чистой, комфортной и благоустроенной. В 2017 году на субботники вышли порядка 2,8 миллиона москвичей. Ожидается, что в этом году число участников будет не ниже.
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