Собянин примет участие в субботнике в Москве 21 апреля

«Сергей Семенович будет на субботнике, он и в прошлом субботнике принимал участие, и в этом субботнике будет принимать участие. Где — его право выбрать любое место, куда москвичи его, может быть, пригласят, а может быть, есть какие-то особые приоритеты к той или иной территории, это его право», — сказал Бирюков.

Он добавил, что сам принимал участие в прошлом субботнике в парке «Сосенки» в Царицыне.

Второй общегородской субботник в Москве пройдет 21 апреля. На первый субботник 14 апреля вышли более 1,5 миллионов жителей столицы.

Традиции проведения субботников в столице почти сто лет. Каждый год москвичи выходят на улицы, чтобы внести свой личный вклад в весеннее благоустройство, сделать столицу еще более чистой, комфортной и благоустроенной. В 2017 году на субботники вышли порядка 2,8 миллиона москвичей. Ожидается, что в этом году число участников будет не ниже.