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П. Бирюков: Почти 50 территорий возле метро благоустроят до ЧМ-2018
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П. Бирюков: Почти 50 территорий возле метро благоустроят до ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 1 час назад
Почти 50 территорий перед метро будут благоустроены до чемпионата мира по футболу. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«До чемпионата мира по футболу будут благоустроены 47 территорий перед метро», — сказал П. Бирюков.
Он также добавил, что для удобства болельщиков работы по благоустройству пройдут в районе Хамовников. «Будет проведен комплекс мероприятий, связанных с возможностью бесприпятственного прохода болельщиков: будет проведено благоустройство пешеходно-тропиночной сети, будут отремонтированы фасады, заборы, проведена ревизия уличного освещения», — сказал заммэра.
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