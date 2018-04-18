П. Бирюков: Почти 50 территорий возле метро благоустроят до ЧМ-2018

Почти 50 территорий перед метро будут благоустроены до чемпионата мира по футболу. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«До чемпионата мира по футболу будут благоустроены 47 территорий перед метро», — сказал П. Бирюков.

Он также добавил, что для удобства болельщиков работы по благоустройству пройдут в районе Хамовников. «Будет проведен комплекс мероприятий, связанных с возможностью бесприпятственного прохода болельщиков: будет проведено благоустройство пешеходно-тропиночной сети, будут отремонтированы фасады, заборы, проведена ревизия уличного освещения», — сказал заммэра.